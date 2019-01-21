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В "Нафтогазе" рассказали об итогах переговоров по транзиту газа с Еврокомиссией и РФ

23:56, 21 января 2019
Энергетика
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"Нафтогаз" получил предложение, которое собирается обдумать / фото УНИАН

Сегодня в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры в формате Украина - Европейская Комиссия - РФ, посвященные транзиту газа по украинской территории после завершения в 2019 году действия транзитного контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Как сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», стороны определили свои позиции относительно механизма реализации транзита российского газа.

В частности, комментируя предложение российской стороны продлить действие существующих контрактов, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отметил, что украинская сторона готова рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия европейскому энергетическому законодательству, которое было имплементировано в Украине.

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По словам главы «Нафтогаза», только контракт, основанный на европейских правилах, в полной мере защитит интересы Украины, и не позволит России прибегать к нерыночным и неконкурентным методам, которые она неоднократно демонстрировала в прошлом.

«Такую же позицию разделяет и Европейская Комиссия, представители которой отметили значительный прогресс Украины во внедрении европейского законодательства на рынке газа», - говорится в сообщении.

По мнению Коболева, будущие соглашения с ОАО «Газпром» должны соответствовать принятым Стокгольмским арбитражем решениям и предусмотреть выполнение российской стороной возложенных на нее арбитражем обязательств.

Еврокомиссия также подтвердила, что решения предыдущих судов должны выполняться в полном объеме, и Украина имеет полное право подавать новые иски.

Кроме того, Еврокомиссия подготовила и представила сторонам свою позицию относительно порядка и условий осуществления транзита российского газа по территории Украины после 2019 года.

Согласно предложению ЕК, новый контракт на транзит газа должна быть длительным - на 10 или более лет - и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией. По словам заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, в контракте должны быть заложены объемы транзита, которые «обычно обеспечивала украинская ГТС».

Европейская сторона также отметила необходимость заключить такое соглашение в соответствии с европейским законодательством, имплементированным в Украине. Это предполагает, в частности, заключение стандартных соглашений о взаимодействии между операторами украинской и всех соседних ГТС.

Украинская и российская стороны взяли время на детальное изучение этого предложения. Планируется, что его обсуждение будет продолжено во время следующей встречи, проведение которой ожидается весной этого года.

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Теги: #Нафтогаз#Газпром#транзит газа