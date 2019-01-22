Россия затягивает газовые переговоры в ожидании выборов в Украине - МИД

Следующий раунд переговоров по транзиту газа в формате Украина – Россия – Европейская комиссия запланирован на май 2019 года.

Российская сторона затягивает время в трехсторонних переговорах по транзиту газа через территорию Украины в ожидании предстоящих изменений политической ситуации после выборов в нашей стране.

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Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подводя итоги трехсторонней встречи Украина-ЕС-РФ по газовым вопросам в Брюсселе.

"Основной фон трехсторонних газовых консультаций - Россия затягивает время и ожидает политических изменений в Украине, хотят в следующий раз говорить только в мае, а мы тем временем продолжим совместную с Европейской комиссией работу. Спасибо нашим друзьям за единую и консолидированную позицию", - написал он.

Как сообщал УНИАН, по итогам переговоров в Брюсселе 21 января еврокомиссар Марош Шефчович объявил о том, что следующие переговоры по транзиту газа в формате Украина – Россия – Европейская комиссия запланированы на май 2019 года.

21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, по итогу переговоров российский газовый монополист "Газпром" предлагает продлить существующие контракты с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" даже без экспертных консультаций.

15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины, но представители российской компании "Газпром" сорвали встречу.

10 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о позиции Украины, которую она будет отстаивать в трехсторонних газовых переговорах с Россией относительно будущего транзита газа по территории Украины. Глава МИД подчеркнул, что будущий транзит российского газа в Европу должен осуществляться на основе европейских норм и правил.