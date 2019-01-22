МИД спрогнозировал сроки заключения новых контрактов по транзиту газа

Речь идет о контракте относительно технологического взаимодействия и о контракте, который должен определять объемы газа и период транспортировки.

Украина и Россия должны заключить два контракта для транзита российского газа в страны Европейского Союза после 2019 года.

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Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль по итогу трёхсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ, которые проходили в Брюсселе 21 января.

"Украина выступает с ЕС единым фронтом: с 1 января 2020 транспортировки газа должны основываться на нормах и правилах ЕС. Для этого операторы газотранспортных систем Украины и России должны заключить контракт о технологическом взаимодействии (interconnection agreement) на российско-украинской границе, как это предусмотрено нормами ЕС", - написала Зеркаль.

"Второй контракт должен касаться собственно услуг транспортировки газа. Этот контракт должен определять объемы газа и период транспортировки. Цену на эти услуги (тарифы) определит НКРЭКУ на основе европейской методологии. Здесь у нас так же есть консенсус с ЕС", - добавила она.

При этом она сообщила, что пока рано комментировать предложение Европейской комиссии относительно объемов будущего транзита газа, так как этот вопрос зависит от различных сценариев развития рынка ЕС, в том числе инфраструктуры.

В то же время, по ее словам, российская сторона добивается прощения претензий к "Газпрому" по Стокгольмскому арбитражу в обмен на продление действия действующего газового контракта.

"А что на это Россия? Все просто - простите "Газпрому" его долг, определенный решением Стокгольмского арбитража. Тогда "Газпром", по-барски, готов продлить действующий контракт. Но последующие консультации необходимо провести в мае (читай - после президентских выборов). Это почти дословное цитирование российской позиции", - отметила она.

Она подчеркнула, что газовые контракты от 2009 года не соответствуют требованиям украинского и европейского законодательства, а также блокируют интеграцию Украины в газовый рынок ЕС, в частности, невозможностью завершения анбандлинга "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе завершились трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина по итогу переговоров, российский газовый монополист компания "Газпром" предлагает продлить существующие контракты с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" даже без экспертных консультаций.

Также "Газпром" отказывается признавать решения Стокгольмского арбитража и нового газового законодательства Украины, которое соответствует европейскому законодательству, и на основе которого украинская сторона предлагает заключить соглашение о транзите.

По словам главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, такая позиция российской стороны свидетельствует о ее желании затянуть переговоры до весны-лета 2019 года, когда в Украине завершатся выборы.

В свою очередь, Украина получила от Европейской комиссии предложение об условиях транзита и его объемах после 2019 года, которое украинская сторона планирует рассмотреть в течение двух месяцев.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.