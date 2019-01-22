Газовые переговоры в Брюсселе: быть или не быть транзиту после 2019 года

В Брюсселе прошел очередной раунд переговоров в трехстороннем формате Украина-Евросоюз-Россия о новом транзитном контракте между госхолдингом «Нафтогазом» и российским газовым монополистом «Газпром», который призван заменить действующий договор, заканчивающийся 31 декабря 2019 года. Переговорам предшествовали двусторонние встречи Украина-Еврокомиссия и Россия. Украинскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Павел Климкин. В ее состав вошли представители Министерства иностранных дел и «Нафтогаза Украины», а также Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Российскую сторону представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Диалог состоялся при участии вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического сообщества Мароша Шевчовича.

Столь высокий состав переговорщиков объясняется тем, что на кону – как миллиардные суммы украинской казны от транспортировки российского газа, так и энергетическая безопасность Евросоюза. В принципе, вопрос транзита означает жизнеспособность нашей ГТС и сохранение за Украиной статуса транзитера российского газа на рынок Евросоюза. Перед Россией риски тоже немалые. Транзит голубого топлива через территорию Украины после 2019 года обсуждается в контексте строительства газопровода в обход нашей страны «Северного потока-2», против которого пошли с отрытым забралом США, подняв бурю в старой Европе, которая под давлением Кремля и попавшей к ней на крючок Германии, смотрит на проект сквозь пальцы. Также в рамках переговоров Москва пытается решить проблему миллиардных долгов «Газпрома» перед «Нафтогазом» по прошлогоднему решению Стокгольмского арбитража. Как и прогнозировалось, конкретных результатов от последней встречи в Брюсселе не последовало: стороны в очередной раз обсудили имеющиеся предложения. Правда, некоторые нюансы проходивших в закрытом режиме переговоров все же всплыли.

Перспективы транзита после 2019 года

«Сегодня состоялся очередной раунд переговоров в трехстороннем формате в Брюсселе, речь шла о транзите после 2019 года. Россияне предложили продлить действие контрактов 2009 года в неизменном виде. Мы готовы рассматривать все предложения, но для Украины важно, чтобы новое транзитное соглашение базировалось на нормах европейского права, в этом нас поддерживают и в Еврокомиссии. Позиция же РФ на самом деле больше похожа на очередную попытку затянуть время», – так прокомментировал в сети Facebook «газовую» встречу в Брюсселе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, команда Мароша Шевчовича подготовила свое предложение относительно нового контракта: «Мы благодарны за это, внимательно его рассмотрим и надеемся обсудить в деталях на следующей встрече в марте-апреле. В общем, переговоры были интересными - воспринимаю их сдержанно оптимистично».

Более подробно пояснил ситуацию глава МИД Украины Павел Климкин. Он заявил, что «Газпром» предлагает продлить существующие контракты с «Нафтогазом» даже без экспертных консультаций.

«Господин Миллер (глава правления «Газпрома» Алексей Миллер - УНИАН) трижды подчеркнул, что они готовы продлить существующие контракты. При этом он говорил, что эти контракты можно продлить без любых экспертных консультаций», - сказал Климкин.

Кроме того, на прошедшей встрече «Газпром» в очередной раз отказался признать проигрышное для себя решения Стокгольмского арбитража и новое газовое законодательство Украины, которое соответствует европейским принципам и на основе которого предлагается заключить новое соглашение о транзите.

«Российская сторона даже не рассматривает то, что у нас теперь абсолютно другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отображают европейское законодательство, и то, что мы должны перейти от договорняков к реальным контрактам, которые будут основаны на европейских правилах. Этого ни российская сторона, ни тем более «Газпром», рассматривать, как минимум, на этом этапе не хотят. И, конечно, российская сторона не признает решений Стокгольмского арбитража», - отметил Климкин.

Европейская комиссия стала на сторону Украины и настаивала, что решение Стокгольмского арбитража должны выполняться в полном объеме.

«Мы очень благодарны за позицию Европейской комиссии, которая подтвердила, что решения предыдущих судов должны выполняться в полном объеме, и Украина имеет полное право подавать новые иски», - прокомментировал ситуацию Климкин.

На переговорах еще раз прозвучало предложение «Нафтогаза» - компания готова уменьшить сумму исковых требований к «Газпрому» до 2 млрд долларов вместо заявленных 12 миллиардов, в случае если Украине удастся сохранить транзит газа через свою территорию.

«В претензиях «Нафтогаза» по текущему иску из 12,5 млрд долларов около 10 млрд долларов связаны с прекращением транзита. Если транзит продолжится, в таком случае наш иск будет не на 12 млрд, а только на 2 миллиарда долларов, поэтому 2 миллиарда - это все равно часть расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу, даже без ускоренной амортизации ГТС», - сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко

Речь идет о новом арбитраже, это не касается старой суммы долга по решению шведского суда в 2,7 миллиарда долларов.

Но этот компромисс «Газпромом» был воспринят в штыки. Россия продолжала настаивать на заключении «мировой» по стокгольмским вердиктам. Новак по окончанию встречи допустил, что между «Газпромом» и «Нафтогазом» все же возможно мировое соглашение.

«Газпром» работает, и в ближайшее время мы ожидаем рассмотрения апелляционной инстанции в шведском суде. Это очень важный момент, потому что нужно восстановить баланс интересов, в первую очередь, для того, чтобы дальше двигаться по обсуждению конкретных параметров. Есть возможность также продолжать обсуждение, например, мировое соглашение между двумя хозяйствующими субъектами», - сказал министр энергетики РФ.

Он назвал предложение «Нафтогаза» - снизить сумму требований по новому иску к «Газпрому» до 2 млрд долларов в случае подписания нового контракта – «абсурдным».

«Это несколько абсурдная позиция со стороны наших украинских партнеров, потому что это - новый иск, который мы совершенно не воспринимаем, поскольку это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачаны в будущем в случае незаключения контракта. Но мы все прекрасно понимаем, что это в принципе не может рассматриваться», - сказал Новак, добавив, что для начала нужно урегулировать старые судебные разбирательства.

Новый длительный контракт на условиях Евросоюза

Еврокомиссия в этот раз выступила с конкретным предложением, поддержав украинскую позицию. По ее мнению, стороны должны обсудить трансевразийский проект транзита газа, сроком действия более чем на десять лет и с объемами, которые бы оправдывали инвестиции в модернизацию газотранспортной системы Украины.

«Этот контракт должен соответствовать нормам ЕС, он должен быть долгосрочным - более десяти лет. Что касается объемов, то это должны быть коммерчески состоятельные объемы, которые позволят привлечь инвесторов к модернизации ГТС Украины», - заявил Марош Шефчович.

Еврокомиссия также предложила основные параметры будущего соглашения о транзите газа на период после 2019 года, включая его продолжительность, объемы и тарифы.

«Я выдвинул предложение для обеих сторон для дальнейшей проработки. Оно покрывает три основных параметра транзитного соглашения - продолжительность, объемы и тарифы. Но оно также покрывает другие аспекты, такие как инвестиции в обслуживание газотранспортной сети», - отметил Шефчович, отказавшись уточнять детали.

Он с оптимизмом заявил, что Еврокомиссия не ожидает проблем с поставками газа в ЕС этой зимой.

Шефчович также подчеркнул, что контракт на транзит российского газа через Украину должен соответствовать всем нормам Евросоюза и быть таким же, как с западными странами.

«Мы благодарны за предложение, которое команда господина Шефчовича сделала под конец переговоров. Это начальная точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать. Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, что в ближайшие два месяца у нас будет достаточно времени обсудить это как в «Нафтогазе», так и с акционером», - резюмировал Коболев.

И еще один важный нюанс переговоров, который загнал в угол российскую делегацию. Шефчович заявил об озабоченности Еврокомиссии относительно проекта «Северный поток-2», особенно в плане диверсификации поставок газа в Евросоюз.

«Если говорить о «Северном потоке-2», то всем известна позиция Еврокомиссии, наши опасения сохраняются, особенно в вопросе наших целей по энергетическому союзу и нашей цели по диверсификации поставок, поэтому мы настаиваем на его полном соответствии законодательству ЕС», - сказал вице-президент Еврокомиссии.

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По его словам, на Еврокомиссию не произвели впечатление результаты болгарского и австрийского председательства в Совете ЕС в 2018 году, поскольку вопрос проекта был заморожен. Теперь, во время румынского председательства, а это - первое полугодие 2019 года, вопросы соответствия «Северного потока-2» европейским энергетическим принципам могут быть решены.

Этот аргумент подействовал на российскую сторону мгновенно. Новак даже назвал переговоры «довольно конструктивными». Он также заявил о заинтересованности России в сохранении транзита через Украину по истечении действующего контракта.

Как поведет себя непредсказуемый Кремль, который последние пять лет ведет необъявленную войну против Украины, будет ясно уже весной, сначала во время технических консультаций, а затем в рамках очередного раунда газовых переговоров, которые состоятся в мае. В Еврокомиссии настроены оптимистично: там уверены, что транзитное соглашение будет заключено до конца текущего года.

«Надеюсь, что мы будем иметь подписанный контракт до конца года, а долгосрочный транзит через Украину будет обеспечен», - подытожил брюссельские газовые переговоры Шефчович.

Нана Черная