Цены на нефть начали неделю ростом

На мировых торгах в понедельник, 9 февраля, цены на нефть вернулись к росту после спада, вызванного данными об обвале импорта в Китае, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подорожали на $0,10 до $57,90 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,35 до $52,04.

Читайте такжеЕврокомиссия резко снизила прогноз цены на нефтьНа прошлой неделе Brent подорожала более чем на 9 процентов, а за две последних недели - более чем на 18 процентов, что стало максимальным ростом с 1998 года.

Число работающих буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 83 до 1140 - минимального количества с декабря 2011 года. Объем внешней торговли Китая сократился в январе: экспорт упал на 3,3 процента по сравнению с январем 2014 года, а импорт - на 19,9 процента. Импорт нефти снизился на 7,9 процента.

Читайте такжеВ ОПЕК не исключают, что цены на нефть упадут до $30Как отмечают эксперты, рост потребления нефти замедляется, а поскольку ввод в строй нефтеперерабатывающих мощностей тоже сокращается, потенциал роста спроса ограничен.