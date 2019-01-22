«Фактически шантаж»: в «Нафтогазе» прокомментировали газовые переговоры с Россией

По словам исполнительного директора компании, в случае продления текущего газового соглашения «Газпром» сможет снизить транзит газа до нуля.

Основной проблемой продления текущего газового контракта между НАК «Нафтогаз Украины» с российским «Газпромом» является то, что документ не содержит никаких гарантий по объемам транзита через территорию Украины, что позволит российской стороне снизить транзит газа до нуля после окончания строительства трубопровода «Северный поток-2».

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Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Faсebook, подводя итоги трехсторонних газовых переговоров, которые прошли 21 января в Брюсселе.

«Кроме его несоответствия европейским правилам, в интерпретации «Газпрома» этот контракт не содержит никаких гарантий по объемам транзита. То есть после построения «Северного потока-2» «Газпром» сможет снизить транзит через Украину до нуля, даже если контракт будет продлен на последующие годы», - отметил он.

По его словам, «Газпром» не хочет менять ни контракт, ни сторону контракта как на данный момент, так и в будущем.

Витренко также отметил, что «Газпром» готов продлить действующий контракт по транзиту после отмены решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде, которое россияне называют «восстановлением баланса в отношениях между «Нафтогазом» и «Газпромом».

«В случае «восстановления баланса в отношениях» «Газпром» готов продлить текущий контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом», который «Газпром» не считает противоречащим украинскому законодательству», - написал он.

Как сообщал УНИАН, глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, комментируя предложение российской стороны продлить действие существующих контрактов, отмечал, что украинская сторона готова рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия европейскому энергетическому законодательству, которое было имплементировано в Украине. По его словам, будущие соглашения с «Газпромом» должны соответствовать принятым Стокгольмским арбитражем решениям и предусматривать выполнение российской стороной возложенных на нее арбитражем обязательств. Эту позицию поддержала Европейская комиссия.

21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года. В этот же день Витренко заявил, что «Нафтогаз» готов уменьшить сумму исковых требований к российскому «Газпрому» до 2 млрд долл. вместо заявленных 12, в случае если Украине удастся сохранить транзит газа через ее территорию.

Летом 2018 года «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с «Газпромом». «Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 12 млрд долл.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируют построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Украина выступает против строительства «Северного потока-2».