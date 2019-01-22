Почти три четверти немцев одобряют строительство газопровода "Северный поток-2" - опрос

Согласно итогам опроса, 73 процента респондентов одобряют строительство газопровода.

Почти три четверти опрошенных немцев считают, что строительство трубопровода "Северный поток-2" является правильным решением. Таковы результаты опроса, проведенного социологическим центром Forsa.

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Согласно итогам опроса, 73 процента респондентов одобряют строительство газопровода, который проляжет по дну Балтийского моря и будет поставлять российский газ напрямую Германии в обход восточноевропейских стран-транзитеров, передает “Немецкая волна”.

Кроме того, 67 процентов участников опроса называют ложными утверждения президента США Дональда Трампа, что увеличение импорта природного газа из России угрожает безопасности Европы и делает Германию зависимой от Москвы.

Как сообщалось, США и некоторые восточноевропейские страны, среди которых и Украина, стремятся прекратить строительство трубопровода "Северный поток-2". Зато правительство в Берлине поддерживает строительство этого газопровода. На данный момент строители проложили почти треть газопровода.

Как сообщалось, недавно посол США в Берлине Дэвид Гренелл, пытаясь предотвратить строительство трубопровода, пригрозил немецким компаниям, причастным к сооружению трубопровода, штрафами и санкциями.

Опрос показал, что 91 процент немцев воспринимают это поведение американского дипломата как "скорее непривычное и неприличное". Кроме того, 77 процентов респондентов согласились с утверждением, что Трамп и Гренелл стремятся шантажировать Германию.