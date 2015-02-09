Запорожская АЭС отключила второй энергоблок на плановый ремонт

Запорожская атомная электростанция 9 февраля отключила второй энергоблок от энергосети страны для проведения планового капитального ремонта, который продлится до 29 мая 2015 года, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

«На данный момент в работе находятся 5 энергоблоков Запорожской АЭС суммарной мощностью 4580 МВт», – уточняют в пресс-службе.

Также сообщается, что по состоянию на 9 февраля в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №1 Ривненской АЭС – 48-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС – 64-е сутки планового ремонта.

Читайте такжеПосредники "Росатома" с помощью АМКУ срывают поставки оборудования на украинские АЭС – «Энергоатом»Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 580 МВт, для Ривненской АЭС – 2 410 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 000 МВт, для Хмельницкой АЭС – 2 020 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.