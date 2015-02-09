«Энергоатом» надеется на углубление сотрудничества с Норвегией и Швецией в сфере повышения безопасности АЭС

Согласно сообщению, об этом шла речь во время встречи специалистов «Энергоатома» с членами норвежско-шведской делегации, в которую вошли представители Органа радиационной защиты (Норвегия), Организации экономического сотрудничества и развития (Норвегия), Министерства иностранных дел Норвегии, Органа радиационной защиты (Швеция).

Основной темой встречи было обсуждение будущей программы сотрудничества и перечень проектов для реализации по результатам визита норвежско-шведской делегации на Ривненскую АЭС, который состоялся 3-4 февраля.

В пресс-службе сообщают, что во время встречи директор по международному сотрудничеству НАЭК «Энергоатом» Николай Кухарчук отметил, что «Энергоатом» ценит внимание, которое уделяет Норвегия и Швеция повышению безопасности эксплуатации АЭС.

«Эта встреча является первой - главное, что начало нашего сотрудничества положено. Но в дальнейшем мы хотели бы увидеть более системный подход к отбору проектов, реализация которых могла бы происходить в сотрудничестве со Швецией и Норвегией. «Энергоатом» уже не первый год реализует Комплексную (сводную) программу повышения безопасности эксплуатации АЭС (КсППБ) и нам кажется, что совместные проекты со скандинавскими странами могли бы происходить именно в рамках этой программы, которая четко определяет приоритеты «Энергоатома» в области повышения безопасности», - цитирует пресс-служба Кухарчука.

Также отмечается, что представитель Органа радиационной защиты Норвегии Ингар Амудсен сообщил, что визит на РАЭС был очень информативным.

Читайте такжеГлава Госатомрегулирования: Россия пытается дискредитировать атомную отрасль Украины «Сейчас мы располагаем информацией о том, где наша помощь нужна больше всего. Намерены начать сотрудничество уже в этом году, для чего предусмотрено соответствующее финансирование. По нашему мнению, было бы логично начать с небольших, но приоритетных проектов. Сейчас отобраны четыре проекта, в рамках которых в Украину будет поставлено диагностическое оборудование для осуществления неразрушающего контроля металла основного оборудования АЭС. Проекты предусматривают не только поставку оборудования, но и соответствующую программу обучения персонала. Если эти проекты будут успешными, мы перейдем к следующим, более масштабным проектам», - добавил Амудсен.

Он заверил представителей «Энергоатома» в том, что отбор следующих направлений для сотрудничества обязательно будет согласован с планом мероприятий КсППБ.

В «Энергоатоме» подчеркивают, что результаты визита шведско-норвежской делегации на РАЭС станут основой для подготовки рамочного соглашения о технической помощи в области ядерной безопасности, подписание которого планируется весной и подведет первые итоги сотрудничества.

Справка УНИАН. В ходе Саммита по ядерной безопасности (март 2014 года, Гаага) правительства скандинавских стран (Швеция, Норвегия и Финляндия) заявили о готовности к расширению и углублению сотрудничества в области повышения уровня ядерной безопасности и защищенности АЭС Украины.

На встрече 1 июля 2014 года в Госатомрегулирования Украины при участии представителей Шведского агентства по ядерной безопасности (SSM), Норвежского агентства по радиационной безопасности (NRPA), МИД Украины, НАЭК «Энергоатом» и ГНТЦ ЯРБ обсуждались возможные направления сотрудничества в рамках новой инициативы и дальнейшие шаги для обеспечения эффективной реализации новых проектов.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.