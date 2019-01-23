Доходы Украины от транзита газа превысили расходы на его импорт

Разница составила 500 миллионов долларов.

Доходы Украины в 2018 году от транзита газа превысили расходы на его импорт на 500 млн долл.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Укарины» Андрей Коболев.

«Когда россияне говорят о восстановлении «баланса интересов», или «нулевой сценарий» - полезно держать перед глазами эту иллюстрацию. На самом деле русских интересует возвращение в прошлое, когда Украина находилась в полной финансовой и политической зависимости. Но времена изменились. Надеюсь – безвозвратно», - написал Коболев.

Он напомнил, что по итогам 2014 года расходы на импорт газа превышали доходы от транзита на 4,7 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе завершились трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина по итогу переговоров, российский газовый монополист компания «Газпром» предлагает продлить существующие контракты с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» даже без экспертных консультаций.

Также «Газпром» отказывается признавать решения Стокгольмского арбитража и нового газового законодательства Украины, которое соответствует европейскому, и на основе которого украинская сторона предлагает заключить соглашение о транзите.

По словам Андрея Коболева, такая позиция российской стороны свидетельствует о ее желании затянуть переговоры до весны-лета 2019 года, когда в Украине завершатся выборы.

В свою очередь, Украина получила от Европейской комиссии предложение об условиях транзита и его объемах после 2019 года, которое украинская сторона планирует рассмотреть в течение двух месяцев.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2018 году сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,774 млрд куб. м.