Запорожская АЭС подключила к сети третий и шестой энергоблоки

В настоящее время на ЗАЭС в работе находятся все 6 энергоблоков.

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подключила к сети третий и шестой энергоблоки после завершения планового среднего ремонта, сообщила пресс-служба компании.

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«22 января 2019 в 22:21 энергоблок №3 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения планового среднего ремонта. Ведется набор мощности», - сказано в сообщении

При этом отмечается, что 23 января 2019 в 01:30 энергоблок №6 Запорожской АЭС также подключен к энергосети после завершения планового среднего ремонта, а на объекте ведется набор мощности.

Согласно сообщению, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся все 6 энергоблоков. Отмечается, что энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

«Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону», - сообщает пресс-служба.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.