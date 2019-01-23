В Босфоре образовались самые длинные с 2014 года очереди танкеров с нефтью

По информации Tribeca Shipping, суда ждут по 13 дней, чтобы покинуть акваторию Черного моря, что превышает норму ожидания больше, чем вдвое.

В Черном море в проливах Босфор и Дарданеллы образовались очереди нефтяных танкеров, экспортирующих казахскую и российскую нефть.

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping, причинами задержек стали новые правила, введенные Турцией в сентябре 2018 года: согласно им, суда должны сопровождаться буксирами, передает kommersant.

Кроме того, в районе проливов установилась плохая погода, уточняет агентство. В результате образовавшиеся очереди танкеров стали самими длинными с 2014 года. По информации Tribeca Shipping, суда ждут по 13 дней, чтобы покинуть акваторию Черного моря, что превышает норму ожидания больше, чем в два раза. Танкеры, движущиеся в обратном направлении, ждут около 15 дней.

«Нефтеперерабатывающие заводы в Средиземном море очень скоро начнут ощущать последствия этого, если задержки продолжатся или усугубятся»,— заявил агентству эксперт Facts Global Energy Джеймс Дэвис. При этом он добавил, что есть признаки того, что проблема может разрешиться.