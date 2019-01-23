Рыночное ценообразование в газе и в электроэнергии закреплено законом - DiXi Group

По мнению экспертов, в случае возврата к ручному регулированию цен и тарифов Украина останется без международной финансовой поддержки.

Рыночное ценообразование в газе и в электроэнергии является требованием международных партнеров и закреплено законом. В случае возвращения к ручному регулированию цен и тарифов Украина останется без международной финансовой поддержки.

Об этом заявила Президент DiXi Grouр Елена Павленко.

По словам эксперта, если Украина хочет наращивать собственную добычу энергоносителей, цена на них должна быть рыночной. «Я хотела бы вернуться к нашему принятому закону о рынке газа и с подписанным Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, если можно. Потому что там четко написано, что в Украине должен быть рынок газа. А рынок газа означает, что для всех типов потребителей цена должна формироваться на основе конкуренции между поставщиками. Частично у нас это уже для бизнеса, для промышленных потребителей. Для населения регулируемая цена. Если мы говорим о том, кто что предлагает для населения, часть политиков предлагает ее в ручном режиме снизить. Это совершенно невозможно. Я считаю, что это даст влияние и для страны, и для экономики, и для репутации».

По словам Елены Павленко, в Украине ценообразования на газ и на электроэнергию базируется на единых рыночных принципах. «Просто есть абсолютно идентичную базу законодательную и подход и в рынке газа, и в рынке электроэнергии. Есть соглашение об ассоциации, является закон о рынке газа, является закон о рынке электроэнергии. Оба закона предусматривают, что имеет цена на газ и на электроэнергию формироваться рынком путем. Поэтому, скажем так, такая формула, а не формула, а такое правило - рыночное ценообразование в газе и мощность - закрепленное законом», - подчеркнула она.

Как сообщалось, МВФ настаивает на корректировке цен на газ до уровня импортного паритета.

Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин заявил, что учитывать цену на энергоносители по разным ценам для разных потребителей - технически сложно, и такой подход создает коррупционные риски.