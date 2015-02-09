ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть

Об этом говорится в февральском докладе организации, передает ТАСС.

При этом предыдущая оценка роста мирового спроса на нефть находилась на уровне 1,15 млн баррелей в сутки и предполагала спрос на уровне 92,3 млн баррелей в сутки.

По данным доклада, ОПЕК ожидает роста спроса на нефть стран организации в 2015 году на 100 тыс. баррелей в сутки до 29,2 млн баррелей в сутки. При этом предыдущая оценка спроса на нефть стран ОПЕК в 2015 году находилась на уровне 28,8 млн баррелей в сутки и предполагала снижение спроса на нефть ОПЕК на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2014 годом.

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ОПЕК понизила прогноз по росту добычи нефти странами, не входящими в организацию, в 2015 году на 400 тыс. баррелей до 0,85 млн баррелей в сутки. Теперь ОПЕК ожидает роста добычи на 0,85 млн баррелей в сутки до 57,09 млн баррелей в сутки.

При этом основное снижение прогноза произошло из-за понижения ожиданий ОПЕК по росту добычи нефти в США в 2015 году на 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с январским прогнозом. В соответствии с новым прогнозом, эксперты организации ожидают роста добычи нефти в США в 2015 году на 0,82 млн баррелей в сутки до 13,64 млн баррелей в сутки

Снижение ВВП России составит в 2015 году 2,4%, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. "Прогноз по росту экономики РФ в 2015 году был пересмотрен с 0% до минус 2,4%", - говорится в отчете.

Также ОПЕК не изменила прогноз по поставкам российской нефти в 2014 году - этот показатель по предварительным данным составил 10,58 млн баррелей в сутки, что на 0,07 млн баррелей в сутки больше, чем в 2013 году.