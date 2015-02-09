В России существенно упали доходы от экспорта нефти и газа

Доходы РФ от экспорта газа в 2014 году составили 54,730 миллиарда долларов, что на 18,6% меньше аналогичного показателя за 2013 год (67,232 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Как передает Прайм, в январе-декабре 2014 года Россия экспортировала 172,6 миллиарда кубометров газа (снижение на 12,1% по сравнению с январем-декабрем 2013 года), в том числе в страны дальнего зарубежья — 124,6 миллиарда кубометров (снижение на 9,7%), в страны СНГ - 48 миллиарда кубометров (снижение на 17,8%).

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По данным Минэнерго, добыча газа в 2014 году в РФ составила 640,3 миллиарда кубометров.

Доходы РФ от экспорта нефти в 2014 году снизились на 11,3% по сравнению с 2013 годом — до 153,878 млрд долларов.

В январе-декабре 2014 года Россия экспортировала 223,415 млн тонн нефти против 236,615 млн тонн в аналогичном периоде 2013 года.

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Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья за 12 месяцев прошлого года сократился на 4,2% - до 199,270 млн тонн. В денежном выражении объем поставок составил 145,575 млрд долларов.

Экспорт нефти в страны СНГ снизился на 15,7% и составил 24,145 млн тонн, в денежном выражении — 8,303 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье за этот период составил 155,193 млн тонн на 108,975 млрд долларов, в том числе экспорт бензина — 2,062 млн тонн на 1,822 млрд долларов, экспорт дизельного топлива — 44,2 млн тонн на 38,3 млрд долларов.