В Украине потребление бензина за год сократилось на 21%

Согласно данным министерства, потребление дизельного топлива в прошлом году сократилось на 11,6% - до 5,259 млн тонн.

Потребление бензина в декабре 2014 года сократилось по сравнению с декабрем 2013 года на 27,9% - до 232,1 тыс. тонн, дизтоплива - на 21,7% - до 368,7 тыс. тонн.

Производство бензина за прошлый год сократилось по сравнению с 2013 годом на 39,6% - до 586,8 тыс. тонн, дизельного топлива – на 42,1%, до 566,1 тыс. тонн.

Поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины 2014 году сократились на 34% - до 2,173 млн тонн. В декабре 2014 года этот показатель сократился по сравнению с декабрем 2013 года в 9 раз – до 30,9 тыс. тонн.

Добыча нефти за 2014 год сократилась на 8,3% - до 2,729 млн тонн. В декабре 2014 года добыча нефти сократилась по сравнению с декабрем 2013 года на 9,2% - до 221 тыс. тонн.

Также сообщается, что Украина в декабре прошлого года не осуществляла импорт нефти.

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Как сообщал УНИАН, потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 30 января составляли в среднем 17,24 грн, увеличившись на 0,6% за последнюю декаду месяца. Средняя цена дизтоплива за указанный период также выросла - на 0,7%, до 16,87 грн.

Украина в 2013 году снизила потребление бензина по сравнению с 2012 годом на 5,1% - до 3,985 млн тонн, дизельного топлива - на 1,1% - до 5,947 млн тонн.