Минэнерго лишило статуса межгосударственных четыре ЛЭП из России в зону АТО

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины исключило четыре линии электропередач (ЛЭП), которые пролегают между Россией и зоной АТО, из перечня межгосударственных, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, данное решение закреплено приказом Минэнергоугля №31 от 23 января 2015 года.

Из перечня исключены ЛЭП 500 кВ "Победа-Шахты", 330 кВ "Южная – Ростовская", 220 кВ "Амвросиевка – Таганрог", 110 кВ "Квашино – Тяговая – отпайка на ПС Гундаревка".

Вместе с тем сообщается, что Минфин планирует прекратить таможенное оформление электроэнергии, которая могла бы передаваться по указанным ЛЭП.

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Ранее глава Минэнергоугля Владмир Демчишин сообщал, что министерство работает над прекращением поставок электроэнергии в зону АТО, часть которой туда поступает за счет импорта электроэнергии из России.