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Германия будет искать альтернативу российскому газу - Меркель

14:09, 24 января 2019
Энергетика
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Меркель за "Северный поток-2", но против российской монополии на рынке газа / фото УНИАН

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Об этом сообщает Росбалт.

"При этом она не согласилась с критикой Вашингтона по поводу проекта "Северный поток-2" и подтвердила намерение получать газ из России", - говорится в сообщении.

Меркель подчеркнула, что газовая инфраструктура будет развиваться по всем направлениям, а поставки - диверсифицироваться.

Канцлер выразила уверенность, что потребность в природном газе "сохранится на несколько десятилетий" и даже может возрасти при отказе от угля и атомной энергии.

Как сообщал УНИАН, ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у правительства страны нет оснований для вмешательства в строительство газопровода "Северный поток-2".

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Теги: #Меркель#Северный поток-2