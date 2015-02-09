Компания Ставицкого пытается вернуть доли в Сахалинском газовом месторождении

Согласно сообщению госкомпании, 17 февраля Высший хозяйственный суд Украины рассмотрит жалобу «Голден Деррик» на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 10 декабря 2014 года в споре о расторжении договора купли-продажи доли в Сахалинском месторождении.

«Данное слушание в суде кассационной инстанции является первым из трех аналогичных дел по искам компании («Надра Украины» - УНИАН) к ООО «Голден Деррик» о расторжении договоров купли-продажи долей в договорах о совместной деятельности, решения по которым вступили в законную силу», - подчеркивают в «Надра Украины».

При этом в сообщении отмечается, что 10 декабря слушания Киевского апелляционного хозсуда состоялись при активном участии представителей СМИ и общественности, а также трудового коллектива «Надра Украины», что, в свою очередь, обеспечило принятие хозсудом законного решения.

Как сообщал УНИАН, компания «Надра Украины» через суды вернула в свою собственность все долевые участия в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которые в период 2010-2013 годов были неправомерно отчуждены в пользу компании «Голден Деррик».

У «Надра Украины» было три судебных дела по возврату государственных активов на этом месторождении. Два из них компания выиграла в декабре 2014 года, а третий – в январе этого года.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, в 2000 и 2003 годах НАК «Надра Украины» был заключен ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство НАК "Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило разорвать его и вернуть активы государству.

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Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

В 2007-2010 годах Ставицкий был председателем компании «Надра Украины», а затем два года – руководителем Государственной геологической службы.