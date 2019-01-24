Украинцам посоветовали не оплачивать завышенные платежки за газ

По словам Ревы, платежки с завышенными тарифами на газ являются незаконными и платить по ним не нужно.

Платежки с завышенными тарифами на газ для абонентов без счетчиков, которые используют газ лишь для приготовления пищи, являются незаконными, поэтому платить по ним не нужно.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Те платежки, которые пришли сегодня людям, являются незаконными, платить по ним не нужно… Все эти доплаты, которые незаконно начислили газосбыточные организации, не подлежат оплате», - сказал он.

Рева отметил, что для категории граждан, которые пользуется газом только для приготовления пищи, газосбыточные организации должны были установить индивидуальные счетчики, поскольку их стоимость «вбита» в тариф.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Большая палата Верховного суда заявила, что обязанность устанавливать индивидуальные приборы учета природного газа для населения возложена на газораспределительные организации.