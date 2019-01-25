Мастер-класс в "Монополию" от Ахметова

Энергетический холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова заявил о покупке у российской VS Energy двух облэнерго в Киевской и Одесской областях. Эксперты предупреждают, что на этом энергокомпания, получившая ранее индульгенцию от Антимономпольного комитета, не остановится.

В конце прошлого года Антимонопольный комитет Украины завершил многолетнее рассмотрение дела о возможном нарушении антимонопольного законодательства на рынке электроэнергии энергохолдингом ДТЭК, принадлежащего самому богатому гражданину Украины - бизнесмену Ринату Ахметову, и не увидел нарушений монопольного законодательства.

«Мы вместе с департаментом пришли к решению, что группа компаний ДТЭК и любые другие участники рынка генерации электрической энергии в действующей модели рынка не имеют монопольного положения на рынке регуляции электроэнергии», - зачитала проект решения государственный уполномоченный Мария Нижник.

АМКУ исходил из того, что рынок электроэнергии в нашей стране является регулированным – цена на электроэнергию, объемы производства определяются не компаниями, а государством в лице Министерства энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Поэтому компания, которая добывает около 90% всего энергетического угля в стране и владеет 80% угольных теплоэлектростанций, по мнению АМКУ, не является монополистом, так как не имеет власти на рынке.

Наверное, просто удачное совпадение, что такое решение комитет вынес под конец 2018 года, ведь уже со второй половины 2019 года в Украине заработает новый рынок электроэнергии, на котором цена электроэнергии будет регулироваться не государством, а рынком.

То есть компания, имеющая значительную долю на рынке (ДТЭК производит около трети всей электроэнергии в стране) получит значительно больше возможностей диктовать свои правила его участникам.

При этом для полноценного «монопольного джекпота» у компании Ахметова до недавнего не хватало важного элемента – контроля над распределительными компаниями, отвечающими за поставку электроэнергии конечному потребителю.

За ценой не постоим

По состоянию на конец 2018 года ДТЭК владел лишь четырьмя распределяющими предприятиями: «ДТЭК Киевские электрические сети», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и «ДТЭК Высоковольтные сети».

По данным эксперта в сфере энергетики Андрея Геруса, в целом ДТЭК контролировал передачу и сбыт 37% всей электроэнергии в стране.

Однако после индульгенции выданной Антимонопольным комитетом, энергетический гигант решил немного прирасти активами.

В начале января ДТЭК объявил о заключении договоров купли-продажи 68,3% акций «Одессаоблэнерго» и 94% «Киевоблэнерго» у компании VS Energy, которая принадлежит российским бизнесменам.

Договоры заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласование антимонопольного органа.

В свою очередь, Герус, комментируя сообщение о сделке, отметил, что, по его информации, цена покупки составляет порядка 250 млн долл.: 180 млн долл. за 94% акций «Киевоблэнерго» и 70 млн долл. за 68% «Одессаоблэнерго».

При этом он сообщил, что Ахметов россиянам денег не пожалел, так как в 2013 году VS Energy купили акции «Киевоблэнерго» за 90 млн долл.

«Сегодня их продают за 180 млн долл. Итак, заработали на этих сделках доходность более 100% (в долларах) за 6 лет. Как видим, это для европейского бизнеса Украина является проблемным рынком, а российские бизнесмены здесь хорошо зарабатывают. 70 млн долл. за 68% «Одессаоблэнерего» - это также много, учитывая, что в марте Фонд госимущества выставит госпакет 25% акций этого облэнерго на продажу по цене 5 млн долл. (то есть 68% = 15 млн долл.)», - отметил он.

Более того, по информации Геруса, на двух облэнерго ДТЭК останавливаться не планирует.

Все или ничего

«По моей информации, после закрытия этой сделки готовится еще одна. ДТЭК планирует поглотить еще пять облэнерго, которые остаются в собственности россиян. Таким образом, под контроль Ахметова перейдут «Херсоноблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Ривнеоблэнерго», - сообщил эксперт.

По его словам, эта сделка позволит ДТЭК увеличить свою долю в передаче и сбыте электроэнергии до 57%.

Герус считает, что это беспрецедентная ситуация, когда в собственности одной компании оказывает такое количество сетей, которые являются элементом критической инфраструктуры государства.

«Это беспрецедентная ситуация, когда один олигарх получает в собственность такое количество сетей, которые являются элементом критической инфраструктуры (газовые сети - в государственной собственности и только в пользовании у облгазов). Образуется «идеальная» монополизированная вертикальная интеграция. И если от монополизации в производстве электроэнергии еще можно спастись импортом электроэнергии, то от монополизации в частных руках электрических сетей так не спасешься», - отметил он.

Он также сообщил, что с покупкой облэнерго ДТЭК получает политическое влияние в регионах и возможность контролировать выдачу технических условий для присоединения к сетям новых «зеленых» станций, в которые энергокомпания Ахметова в последнее время активно инвестирует.

Такие действия компании должны стать поводом для интереса Антимонопольного комитета, который, по сути не должен допускать ситуаций, когда одна частная компания практически полностью концентрирует в своих руках целую отрасль.

В то же время в АМКУ, на запрос УНИАН, сообщили, что пока никаких документов от ДТЭК на покупку облэнерго не получали. Остается только надеяться, что комитет подойдет к этому вопросу беспристрастно и не допустит создание частной монополии на рынке электроэнергии, который должен быть конкурентным.

За чей счет банкет?

Очевидно, что на новые игрушки ДТЭК денег не жалеет. При этом, в нашей стране облэнерго являются глубоко убыточными, несмотря на очевидные сопутствующие выгоды от контроля над ними.

Дело в том, что в действующей системе тарифообразования норма доходности распределительных компаний утверждается на уровне нескольких процентов от общих затрат предприятия, что не стимулирует энергокомпании к проведению модернизации и сокращению расходов.

Таким образом, сегодня облэнерго представляют из себя яму, в которую нужно инвестировать миллиардные средства для восстановления и поддержания энергоинфраструктры, которая из-за многолетнего отсутствия должного уровня инвестирования изношена на 70%.

В то же время, по словам Геруса, получив контроль над облэнерго у ДТЭК появляется дополнительный интерес к лоббированию стимулирующего тарифообразование, или так называемых RAB-тарифов, которые при «правильном» внедрении могут озолотить облэнерго за счет потребителей.

RAB-регулирование, в отличие от действующего тарифообразования, устанавливает для облэнерго на долгосрочный период (три, пять или восемь лет) уровень доходности. Таким образом, получив гарантированный уровень прибыли, на определенный период компания будет заинтересована в снижении своих эксплуатационных расходов, а также получит возможность привлекать финансирование под инвестиционные проекты, используя, в том числе, кредитные средства.

Идея внедрения стимулирующего тарифообразования в Украине не новая. В 2013 году НКРЭКУ предлагала установить ставку доходности на старые активы в размере 0%-2%, а на новые около 14,8%, однако реформа была отложена.

После нескольких лет дискуссий НКРЭКУ во главе со скандальным Дмитрием Вовком одобрила одинаковые ставки доходности на старые переоцененные активы и на новые на уровне 12,5%.

Однако эта методика была раскритикована как экспертами, так и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Так, в правительстве заявили, что установленные регулятором одинаковые (12,5%) ставки доходности и на старую, и на новую базу активов приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, что непосредственно отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги.

По данным экспертов, RAB-тариф в этом виде позволил бы распределительным компаниям дополнительно получить 30 млрд грн, которые заплатит потребитель. Поэтому неудивительно, что внедрение и этой идеи снова было отложено.

При этом, без перехода на стимулирующие тарифообразование, которое зарекомендовало себя в странах Европы, энергетику Украины, скорее всего, ждет коллапс, а потребитель получит рост тарифов без улучшения качества предоставляемой услуги.

В то же время, новый состав регулятора, который во второй половине 2018 года впервые был выбран на открытом конкурсе, пока что старается уходить от ответов на вопросы о RAB-тарифах, ограничиваясь банальным: «ведутся дискуссии, прорабатываться замечания».

Так или иначе в игру с внедрением RAB-тарифов вступил новый крупный игрок – ДТЭК, умеющий находить подход к государственным органам, которые с завидной регулярностью, выбирая между интересами потребителей и частной энергокомпании, становятся на сторону последней.

Смогут ли чиновники сохранить баланс интересов и не допустить создание в нашей стране энергетического гиганта, на которого будет работать вся экономика, мы узнаем уже в ближайшее время.

Игорь Орел