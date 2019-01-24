Кризис в Венесуэле обвалил цену "Роснефти"

В российской компании прочные взаимоотношения с Венесуэлой и местной нефтяной госкомпанией PDVSA.

Капитализация «Роснефти» на Московской бирже сегодня, 24 января, снизилась на 2,6% до 4,34 трлн руб. из-за политического кризиса в Венесуэле. Капитализация на Лондонской бирже снизилась на 2,26% до $66,7 млрд.

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При этом индекс Мосбиржи вырос на 0,05%, а индекс FTSE Russia IOB – на 0,53%.

Как пишут «Ведомости», максимальное падение котировок «Роснефти» сегодня составило 3%. Капитализация компании при этом составляла 4,31 трлн руб.

У «Роснефти» прочные взаимоотношения с Венесуэлой и местной нефтяной госкомпанией PDVSA. В 2017 году стало известно, что «Роснефть» внесла предоплату за поставки нефти из Венесуэлы на $6,5 млрд.

Как сообщалось, 10 января Николас Мадуро вступил на пост президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос в Венесуэле привел эту страну к гуманитарному кризису.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.