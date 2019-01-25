Стало известно, сколько "Газпром" потратит на "Северный поток – 2" в этом году

Общий объем инвестиционной программы российского "Газпрома" на 2019 год составляет $20 млрд. $806 млн из этой суммы будут направлены на строительство газопровода "Северный поток – 2".

Российский "Газпром" в 2019 году планирует потратить на строительство газопровода "Северный поток – 2" примерно $806 млн.

Общий объем инвестиционной программы компании на текущий год составляет $20 млрд. Об этом говорится в отчете компании, пишет "Гордон".

На газопровод "Турецкий поток" компания планирует потратить $268 млн, на проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода на территории Сербии – $891 млн.

Также предусмотрены расходы в размере $2,235 млрд на газопровод "Сила Сибири".

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"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания – нет. Оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.