Эксперт рассказала, как Украина может "ударить" по "Северному потоку-2"

По словам эксперта, сегодня для европейских компаний важны только две вещи. Это цена на услуги транзита и гарантия безопасной поставки энергоносителя.

Украина должна договариваться о цене транзита газа через свою территорию непосредственно с Европой. Это предоставит возможность ударить по проекту "Северного потока-2".

Об этом рассказала эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева, передает «Обозреватель». Она объяснила, что нужно сделать украинскую ГТС выгоднее любых новых российских газопроводов.

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"У нас есть невероятные возможности, но мы их не используем. Я считаю, что вообще вся власть независимой Украины всегда имела одну и ту же проблему — это деловые отношения только с одним заказчиком, РФ", — подчеркнула Яковлева.

По ее словам, сегодня для европейских компаний важны только две вещи. Это цена на услуги транзита и гарантия безопасной поставки энергоносителя.

"Цена на услуги транзита. Зачем нам здесь Россия? Мы — транзитеры. Мы предоставляем эти услуги. Ну так давайте предложим европейским компаниям нормальную, выгодную цену. Они же покупают газ в РФ. Если мы предоставляем им услугу транзита, более выгодную, чем в любом "потоке", то они заплатят России за газ, а выберут наш маршрут для транзита", — пояснила эксперт.

"У нас мощность нашей ГТС вчетверо выше, чем у "Северного потока". У нас потенциал снижения цены значительно ниже, чем у "Северного потока", — подытожила Яковлева.