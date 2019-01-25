Суд закрыл дело о банкротстве Одесской ТЭЦ и прекратил процедуру ликвидации предприятия

Кроме того, суд отменил мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Хозяйственный суд Одесской области закрыл дело о банкротстве ПАО «Одесская ТЭЦ» и прекратил процедуру ликвидации общества, сообщает пресс-служба суда.

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Согласно сообщению, суд удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества и закрыл производство по делу, учитывая то, что Одесская ТЭЦ является хозяйственным обществом, в уставном капитале которого более 50 процентов акций, принадлежащих государству, а также то, что предприятие относится к перечню подлежащих приватизации.

Кроме того, суд отменил мораторий на удовлетворение требований кредиторов и прекратил процедуру ликвидации ТЭЦ.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2016 года Хозяйственный суд Одесской области принял постановление о признании ПАО «Одесская ТЭЦ» банкротом.

10 октября 2017 года Хозяйственный суд постановил начать отопительный сезон в центре города, несмотря на ликвидацию ПАО, но отопительный сезон оказался под угрозой срыва из-за процедуры ликвидации ТЭЦ. Отмечалось, что она не может заключить договор с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, так как ее работа остановлена по ходатайству арбитражного управляющего.

1 ноября 2017-го Одесский горсовет выделил 95 млн грн для частичного погашения части долга «Одесской ТЭЦ» перед «Нафтогазом». Данные средства были условием «Нафтогаза» для отпуска топлива, необходимого для запуска теплоэлектроцентрали.

19 сентября 2018 года Одесский городской совет согласился принять в свою собственность обанкротившуюся Одесскую ТЭЦ.

Справка УНИАН. Собственником ПАО «Одесская ТЭЦ» является государство. ТЭЦ обеспечивает теплом историческую часть Одессы – центр, Слободку, Молдаванку. В общей сложности – порядка 300 тыс. жителей города, а также – учреждения, организации, предприятия. Одессу обеспечивают теплом два предприятия – ТЭЦ и КП «Теплоснабжение города Одессы».