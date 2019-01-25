"Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти на 5%

Добыча газа в 2018 году сократилась на 2,3%, до 1,1 миллиарда кубометров.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти с конденсатом по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5% - до 1,448 миллиона тонн, а добычу газа сократила на 2,3%, до 1,082 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба компании.

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"В 2018 году "Укрнафта" нарастила добычу нефти и конденсата и фактически стабилизировала добычу природного газа. Среднесуточная добыча нефти и конденсата выросла на 5%, до 3,97 тысячи тонн в сутки по сравнению с показателем 2017 года - 3,78 тысячи тонн в сутки. Одновременно среднесуточная добыча газа продемонстрировала незначительное уменьшение с 3,03 миллиона кубометров в сутки до 2,96 миллиона кубометров в сутки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при этом среднесуточные показатели добычи углеводородов в 4 квартале 2018 года выросли не только по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (что объясняется эффектом низкой базы из-за вынужденной остановки добычи на 6 месторождениях), но и по сравнению с показателем начала 2018 года. Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в 4 квартале превысила 4 тысячи тонн в сутки, а газа - 3 миллиона кубометров в сутки.

"Компании удалось достичь позитивных производственных результатов в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов благодаря ряду операций на действующем фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования", - отмечается в сообщении.

В целом, за минувший год "Укрнафта" провела 17 операций гидроразрыва пласта, завершила капитальный ремонт (КРС) на 121 скважине и провела 93 операции по интенсификации добычи. Благодаря КРС, по состоянию на 31 декабря 2018 года, дополнительно добыто 58,4 тысячи тонн нефти и конденсата и 74,2 миллиона кубометров газа. Операции по интенсификации дали дополнительные 27,2 тысячи тонн нефти и 12,4 миллиона кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2017 году сократила добычу нефти на 9,2% - до 1,4 млн тонн, также в компании на 14,8% снизилась добыча природного газа - до 1,1 миллиарда кубометров.

Падение производственных показателей компании связано с тем, что Государственная служба геологии и недр на протяжении нескольких месяцев блокировала выдачу спецразразрешений на добычу нефти.

В 2017 году закончился срок действия 9 лицензий "Укрнафты". Попытки компании продлить лицензии были заблокированы Госгеонедр. Вследствие этого, с апреля по июнь 2017 года "Укрнафта" была вынуждена остановить добычу на шести месторождениях.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.