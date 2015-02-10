Нефть снова начала дешеветь после прогнозов о росте ее добычи в США

Цены на нефть снижаются, после того как Международное энергетическое агентство (IEA) предсказало, что США останутся мировым лидером по росту добычи нефти до 2020 года, сообщает Рейтер.

К 8.45 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,80 до $57,54 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,78 до $52,08. На прошлой неделе Brent подорожала более чем на 9 процентов, что стало максимальным недельным ростом с февраля 2011 года.

В ежемесячном докладе IEA предсказало, что после небольшой паузы, вызванной падением цен, США продолжат быстро наращивать добычу сланцевой нефти. ОПЕК в понедельник значительно повысила прогноз спроса на свою нефть в 2015 году.

Читайте такжеMoody`s назвало страны, которым больше всего выгодно падение цен на нефть"Очередной отчет о значительном повышении запасов нефти в США может остановить рост цен", - написали аналитики банка ANZ. Еженедельный отчет Управления энергетической информации США о запасах будет опубликован в среду.

В понедельник вечером закончилась забастовка охранников ливийского порта Харига, последнего в стране действующего экспортного порта.