У «Газпрома» вынужденные изменения: сокращение затрат и диверсификация экспорта

Совет директоров российского газового монополиста - «Газпрома» 17 февраля обсудит план оптимизации затрат на 2015 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

На встрече также будут обсуждаться долгосрочная диверсификация экспортных маршрутов и конкурентоспособности компании.

Кроме того, предлагается обсудить размеры годового бонуса руководства. «Об утверждении целевых (плановых), а также пороговых и максимальных значений ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2015 год для применения в системе годового бонуса руководящихработников ОАО «Газпром», — говорится в повестке заседания совета директоров.

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