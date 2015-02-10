Украина и Всемирный банк подписали соглашение на $378 млн для электроэнергетики

Украина и Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) сегодня, 10 февраля, подписали кредитное соглашение на предоставление Украине 378,4 млн долл. кредита на финансирование проекта по развитию отечественных магистральных электросетей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ подписал глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Чимяо Фан.

Кредит включает 330 млн долл. непосредственно от Всемирного банка, а также 48,4 млн долл. от Фонда чистых технологий. Привлечение данного займа будет направлено на реализацию "Второго проекта по передаче электроэнергии" в интересах Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Читайте такжеДемчишин обещает изменить договор на импорт электроэнергии из РФРанее в рамках проекта "Передача электроэнергии" Всемирный банк предоставил украинской стороне финансирование на 200 млн долл.

НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.