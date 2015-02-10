Россия потеряет больше всех из-за падения цен на нефть - аналитики энергорынка
Россия, испытывающая влияние низких цен, международных санкций и снижения курса рубля, скорее всего, потеряет больше всех в отрасли, считают аналитики Международного энергетического агентства.
США останутся мировым лидером по росту добычи нефти до 2020 года, несмотря на падение цен.
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (IEA).
В докладе агентства, посвященном среднесрочному прогнозу для рынка нефти, говорится, что цены, упавшие до $45 за баррель в январе со $115 в июне прошлого года, стабилизируются на уровне гораздо ниже максимумов трех последних лет.
"Изменение баланса рынка, вероятно, будет сравнительно быстрым, но не слишком значительным. Ценовая коррекция вызовет паузу в росте добычи в Северной Америке, но не остановит ее", - говорится в докладе.
По расчетам IEA, добыча сланцевой нефти в США к 2020 году достигнет 5,2 миллиона баррелей в сутки. Прогноз для России менее оптимистичный.
Читайте такжеВ России существенно упали доходы от экспорта нефти и газа"Россия, испытывающая влияние низких цен, международных санкций и снижения курса валюты, скорее всего, потеряет больше всех в отрасли", - пишут аналитики агентства, предсказавшие падение добычи в стране на 560.000 баррелей в сутки с 2014 по 2020 год.
Спрос на нефть ОПЕК в 2016 году, по мнению IEA, повысится до 29,9 миллиона баррелей с 29,4 миллиона в этом году. ОПЕК в понедельник значительно повысила прогноз спроса на свою нефть в 2015 году с учетом быстрого замедления добычи в США и других странах.
Мировое потребление нефти в этом году вырастет на 910.000 баррелей в сутки, а в 2016 году - на 1,13 миллиона, говорится в докладе IEA.