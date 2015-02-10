Россия потеряет больше всех из-за падения цен на нефть - аналитики энергорынка

США останутся мировым лидером по росту добычи нефти до 2020 года, несмотря на падение цен.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (IEA).

В докладе агентства, посвященном среднесрочному прогнозу для рынка нефти, говорится, что цены, упавшие до $45 за баррель в январе со $115 в июне прошлого года, стабилизируются на уровне гораздо ниже максимумов трех последних лет.

"Изменение баланса рынка, вероятно, будет сравнительно быстрым, но не слишком значительным. Ценовая коррекция вызовет паузу в росте добычи в Северной Америке, но не остановит ее", - говорится в докладе.

По расчетам IEA, добыча сланцевой нефти в США к 2020 году достигнет 5,2 миллиона баррелей в сутки. Прогноз для России менее оптимистичный.

Читайте такжеВ России существенно упали доходы от экспорта нефти и газа"Россия, испытывающая влияние низких цен, международных санкций и снижения курса валюты, скорее всего, потеряет больше всех в отрасли", - пишут аналитики агентства, предсказавшие падение добычи в стране на 560.000 баррелей в сутки с 2014 по 2020 год.

Спрос на нефть ОПЕК в 2016 году, по мнению IEA, повысится до 29,9 миллиона баррелей с 29,4 миллиона в этом году. ОПЕК в понедельник значительно повысила прогноз спроса на свою нефть в 2015 году с учетом быстрого замедления добычи в США и других странах.

Мировое потребление нефти в этом году вырастет на 910.000 баррелей в сутки, а в 2016 году - на 1,13 миллиона, говорится в докладе IEA.