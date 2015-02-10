ЕС обещает обеспечить Центральную и Восточную Европу газом минимум из трех источников

Еврокомиссия разрабатывает предложения, которые позволят участникам Евросоюза свободнее обмениваться газом и меньше зависеть от российских поставок, сообщил Шефчович после встречи рабочей группы, которая к июню должна наметить план действий по усовершенствованию газовой инфраструктуры в Европе, пишет Рейтер.

"Мы решили сделать своей целью обеспечение каждой страны региона как минимум тремя надежными источниками газа. Мы в кратчайшие сроки рассмотрим все инфраструктурные проекты, которые должны финансироваться в том числе из европейских средств", - сказал Шефчович журналистам.

Совещание рабочей группы прошло в столице Болгарии Софии в знак поддержки стране, лишившейся проекта Южный поток, за счет которого Болгария могла бы получать газ из России в обход Украины. София обсудит с Еврокомиссией идею предложить России построить подводную часть Южного потока до распределительного центра в Варне, сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Читайте такжеВ Еврокомиссии не видят экономической основы в решении России о транзите газа через ТурциюПо его словам, стране понадобится 2,2 миллиарда евро для строительства распределительного центра, который мог бы получать газ не только из России, но и из Азербайджана, с болгарских месторождений в Черном море и с СПГ-терминалов в Греции.

Болгария могла бы также получать газ из хранилищ в Чехии и Словакии по газопроводу, проходящему через Румынию, сказал Борисов.