Кабмин разрешил проверить работу 170 энергокомпаний

Кабинет министров Украины разрешил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с февраля по июнь 2015 года осуществлять проверки деятельности предприятий энергетической сферы.

Как говорится в постановлении правительства №85-р от 9 февраля, в перечень вошли 170 предприятий государственной и частной формы собственности.

Согласно документу, осуществлять проверки было разрешено с целью обеспечения надежного и безопасного функционирования объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, принятия надлежащих мер по улучшению состояния расчетов за энергоносители, оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов.

Читайте такжеКабмин еще на месяц продлил чрезвычайные меры в энергетикеКроме того, для недопущения роста социальной напряженности из-за злоупотребления монопольным положением субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность на рынках электрической энергии, нефти и нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, а также распределения электроэнергии и природного газа, в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения, обеспечения целевого использования такими субъектами средств и для надлежащего выполнения инвестиционных программ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в начале января продлил на полгода действие моратория на проверки всех субъектов хозяйствования, кроме фискальных проверок, который был введен в августе 2014 года.