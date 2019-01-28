Облгазы задолжали «Нафтогазу» около 60 миллиардов - Коболев

По словам главы «Нафтогаза», такой суммы хватило бы для финансирования десятилетней программы модернизации газотранспортной системы Украины.

Общий долг поставляющих газ для населения компаний (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" составил около 60 млрд грн по состоянию на начало 2019 года, чего хватило бы для масштабной модернизации ГТС.

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Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

«По состоянию на начало 2019 облгазы нарастили долги перед «Укртрансгазом» за услуги балансирования до 30,4 млрд грн. На ту же дату связанные с ними газсбыты - увеличили долг перед «Нафтогазом» до 29,3 млрд грн, в общем - около 60 млрд грн», - заявил он.

По словам Коболева, средств, которые облгазы и газсбыты задолжали «Нафтогазу», хватило бы на то, чтобы полностью профинансировать десятилетнюю программу модернизации газотранспортной системы Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Коболев заявлял, что «Нафтогаз Украины» в 2018 году ожидает худших финансовых результатов по сравнению с 2017 годом из-за больших долгов перед компанией, особенно со стороны газсбытов и облгазов.

«Нафтогаз» создал три дочерних компании для поставок газа напрямую промышленности, теплокоммунэнерго и населению, исключая из цепочки поставок облгазы.

Населению газ будет поставлять компания «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» (ГПК), теплокоммунэнерго – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Тепло», коммерческим клиентам – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг».

Справка УНИАН. Услуги балансирования ГТС – это деятельность «Укртрансгаза», целью которой является обеспечение стабильной и прогнозируемой работы системы. В рамках этой деятельности оператор собирает заявки от добывающих, распределительных компаний и потребителей об объемах добываемого, транспортируемого и потребляемого газа. На основе этих данных составляется прогноз по работе ГТС (баланс). В случае отклонений фактических показателей от прогноза (возникновения небаланса) оператор ГТС берет на себя функцию по его устранению, например, при необходимости он может поднять газ из подземных хранилищ. После выполнения этой работы (услуги по балансированию системы), «Укртрансгаз» выставляет компании, по вине которой возник небаланс, счет на оплату стоимости таких услуг.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».