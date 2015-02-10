Аналитики прогнозируют медленное подорожание нефти всего до $60 в 2016 году

Мировой рынок нефти сейчас проходит нижнюю точку, скоро сырье начнет постепенно дорожать, говорится в пятилетнем прогнозе МЭА. Однако рост спроса будет слабым – в 2016 году средняя цена на нефть вырастет до $60 за барр., пишет РБК со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

Сильное падение мировых цен на нефть, которое мир наблюдал на протяжении последних девяти месяцев, скоро прекратится, считают эксперты МЭА.

С июня 2014 года цены на нефть упали более чем на 50%, отмечается в докладе агентства. Эксперты отмечают, что падение цен на нефть, которое происходило на фоне быстро растущего производства в Северной Америке и слабого мирового спроса, привело к сокращению инвестиций в нефтедобычу и резкому сокращению числа буровых установок в США. На основании этого авторы доклада, посвященного пятилетнему прогнозу развития рынка нефти, делают вывод, что «восстановление цен представляется неизбежным», пишет The Wall Street Journal.

При этом цены на нефть уже не вернутся к отметкам, которых достигали на протяжении последних трех лет, отмечают авторы доклада. В 2016 году средняя цена на нефть вырастет до $60 за барр. – по мнению МЭА, рост цен будет сдержанным из-за увеличения добычи в США, приводит доклад MarketWatch.

Читайте такжеРоссия потеряет больше всех из-за падения цен на нефть - аналитики энергорынкаВ среднем рост мирового спроса составит 1,2% в год, отмечают эксперты, что слабее спроса докризисного периода в период с 2001 по 2007 годы – тогда он составлял 1,9%. В 2020 году мировой спрос составит 99,1 млн барр. нефти в день. При этом увеличение спроса почти на 1,5 млн барр. превысит рост мировой добычи нефти в 5,2 млн барр.

В период с 2014 по 2020 годы он будет увеличиваться на 6,6 млн барр. в сутки. При этом увеличение спроса на нефть почти на 1,5 млн барр. превысит рост мировой добычи нефти в 5,2 млн барр. В 2015 году, по прогнозу агентства, спрос составит 93,3 млн барр. в сутки, а в 2016 году – 94,5 млн барр. нефти в сутки.

По оценке экспертов агентства, во втором полугодии 2015 года избыточное предложение сырья на рынке начнет сокращаться, рынок будет постепенно восстанавливаться на фоне замедления темпов прироста мировой добычи нефти. Однако спрос также будет прирастать более медленными темпами, считают авторы доклада. Предложение нефти в мире будет расти до 2020 года с темпом в 860 тыс. барр. в сутки, тогда как в 2014 году рост составлял 1,8 млн.