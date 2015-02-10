Нацкомиссию обязали согласовывать с Кабмином тарифы на газ и свет для населения

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления цен (тарифов)» №0919 проголосовали 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Установление государственными коллегиальными органами государственных регулируемых цен в размере ниже экономически обоснованного уровня осуществляется по согласованию с Кабинетом министров Украины с одновременным определением в соответствующем решении Кабинета министров Украины источников возмещения разницы между такими размерами», - говорится в документе.

В ходе обсуждения законопроекта в парламенте депутаты отметили, что его утверждение позволит усилить контроль над ценообразованием тарифов.

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В частности, народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев подчеркнул, что в случае принятия законопроекта, процедуру установления тарифов будет дополнительно контролировать Министерство экономики, что позволит избежать злоупотреблений монополистов.

«Это дает возможность двойного контроля за тем, чтобы монополисты не злоупотребляли своими правами. Этот законопроект очень важен, и он регулирует ряд вопросов, которые дадут возможность контролировать фактически порядок установления цен и тарифов относительно монопольных образований», - сказал Соболев.

В свою очередь еще один депутат от «Батькивщины» Александра Кужель также обратилась к депутатам с просьбой поддержать данный законопроект, отметив, что это позволит открыть процедуру ценообразования тарифов для населения.

Кроме того, закон определяет, что НКРЭКУ устанавливает тарифы на электроэнергию и газ для населения, в т.ч. дифференцированные по количеству потребленного энергоносителя или по группам потребителей. Также, закон вводит четкое определение, что НКРЭКУ устанавливает цены на газ отечественной добычи для субъектов с контрольным госпакетом, теплокоммунэнерго.

Предельные цены на газ для промпотребителей и бюджетных учреждений НКРЭКУ будет устанавливать по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, реализующим госполитику экономического и социального развития.

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Как сообщал УНИАН, у многих экспертов рынка жилищно-коммунальных услуг возникает множество вопросов относительно тарифообразования в ЖКХ. К примеру, по словам директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко, проверить обоснованность тарифов на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Киеве не представляется возможным. В частности - из-за низкой оснащенности счетчиками столичных потребителей. Кроме того, по мнению эксперта, на высокую стоимость услуг по теплоснабжению и горячей воде и для киевлян, и для украинцев в целом, также влияет тот факт, что предприятия ЖКХ не заинтересованы в сокращении своих расходов, так как все они закладываются в тариф.