Центробанк России понизил прогноз цен на нефть с $80 до $50

Центробанк РФ закладывает в базовый сценарий макроэкономического прогноза цену на нефть $50 за баррель, ожидая, что в перспективе шести-месяцев года процентные ставки в экономике будут положительными, сказала первый зампред ЦБР Ксения Юдаева журналистам во вторник.

В декабре базовый сценарий ЦБР предусматривал цену на нефть на уровне $80 за баррель, стрессовый - $60 за баррель.

Позднее ЦБР пересмотрел стрессовый сценарий, и Юдаева говорила, что в нем будет заложена среднегодовая цена на нефть в $40 за баррель.

Как передает Рейтер, Юдаева сказала, что ставки в экономике в перспективе шести месяцев-года будут положительными на фоне замедления инфляции.

В январе годовая инфляция в РФ сравнялась с ключевой ставкой ЦБР, достигнув 15%, и аналитики говорили, что ЦБ может допустить отрицательные ставки в экономике на период не более двух-трех месяцев.

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допускала на какое-то время ситуацию, когда ключевая ставка будет ниже фактической инфляции.

"Мы ожидаем, что инфляция год к году достигнет пика во втором квартале. Инфляция сейчас продолжает расти под давлением факторов прошлого года, на которые невозможно повлиять мерами денежно-кредитной политики или какой-то другой государственной политики... затем она будет замедляться", - сказала Юдаева.По ее словам, ЦБР не видит причин для того, чтобы эти разовые факторы приобрели долгосрочный характер.