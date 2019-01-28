В Стокгольме проходит первое заседание по новому иску против "Газпрома"

Летом 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с "Газпромом".

В Стокгольме проходит первое заседание по новому иску Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на сумму 12 миллиардов долларов против российской компании "Газпром".

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Об этом на своей станице в Facebook сообщил исполнительный директор компании НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

"Сейчас нахожусь в Стокгольме на первом заседании нового арбитража против "Газпрома", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года. В этот же день Витренко заявил, что "Нафтогаз" готов уменьшить сумму исковых требований к российскому "Газпрому" до 2 миллиардов долларов вместо заявленных 12, в случае если Украине удастся сохранить транзит газа через ее территорию.

Летом 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с "Газпромом". "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 12 миллиардов долларов.