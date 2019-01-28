Украинские газовые компании готовятся к тестированию экспорта газа в Европу

21 декабря 2018 года Нацкомиссия вдвое снизила тарифы для АО "Укртрансгаз" на услуги транспортировки природного газа.

Украинские газовые компании готовятся протестировать экспорт в Центральную Европу после того, как в 2018 году более чем вдвое снизились временные тарифы "Укртрансгаза" на транспортировку природного газа для точек входа и выхода, сообщает международное консалтинговое агентство ICIS.

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По информации агентства, некоторые компании планируют на экспорте в Венгрию и Словакию изучить готовность украинского оператора системы передачи "Укртрансгаз" и таможенных режимов к новым видам операций.

"Укртрансгаз" также ведет переговоры с польской компанией GAZ-SYSTEM, чтобы разрешить транзитные потоки через пункт пропуска "Германовичи". Кроме того, украинские газовые трейдеры могли бы экспортировать в Румынию, в случае, если локальный оператор "Трансгаз" создаст новую точку присоединения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укртрансгаз" также планирует внедрять услугу по закачке и хранению европейского газа в украинских хранилищах, учитывая более дешевые тарифы на транспортировку, это позволит развить экспортный потенциал Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вдвое снизила тарифы для АО "Укртрансгаз" на услуги транспортировки природного газа.

Справка УНИАН. Газотранспортная система (ГТС) Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. ГТС "Укртрансгаза" состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,93 тысячи километров.

Пропускная способность газотранспортной системы 145 миллиардов кубометров в год.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".