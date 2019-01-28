"Нафтогаз" за год сократил импорт газа почти на 20%

Самые большие объемы голубого топлива были импортированы из Словакии.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2018 году сократила импорт газа с европейских рынков на 19,5% по сравнению с 2017 годом – до 7 миллиардов кубометров, сообщает пресс-служба компании.

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"Импорт сократили обе ключевые категории импортеров: "Нафтогаз" – с 8,7 до 7 миллиардов кубометров (-19,5%) и частные компании – с 5,4 до 3,6 миллиарда кубометров (-33,3%)", - говорится в сообщении.

По информации компании, количество европейских поставщиков, у которых "Нафтогаз" закупал природный газ в 2018 году, составило 18 компаний (в 2017 году - 13 компаний), при этом отмечается, что ни одна из этих компаний не поставляет больше 30% объема импортированного газа.

Сообщается, что основными импортерами стали поставщики из Словакии - более 5,7 миллиарда кубометров (81%), Венгрии – 1,1 миллиарда кубометров (15,7%), а также Польши – 0,2 миллиарда кубометров (2,8%)

Отмечается, что "Нафтогаз" уже четвертый год не закупает газ у российского "Газпрома", отказывающегося выполнять решение Стокгольмского арбитража по объемам и условиям поставки.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 миллиарда кубометров, до 10,59 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.