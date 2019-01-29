Коболев пообещал отдавать свою зарплату и премии на благотворительность

Глава "Нафтогаза" отметил, что он был и остается глубоко убежден, что рыночные зарплаты являются обязательным условием качественного управления любой компанией, включая государственные.

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил о намерении направлять на благотворительность все доходы, которые он в течение года будет получать на своем посту в госкомпании.

Читайте такжеКоболев перевел свою скандальную миллионную премию в США – боится ареста активов в Украине

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"К сожалению, тема моей заработной платы и премий стала политической: очень много политиков-популистов стали ее использовать как инструмент дискредитации реформ и для повышения собственного рейтинга в год двойных выборов", - написал Коболев, отметив, что он был и остается глубоко убежден, что рыночные зарплаты являются обязательным условием качественного управления любой компанией, включая государственные.

По его словам, результатом чрезмерной политизации вопроса зарплат стала недавняя попытка правительства вмешаться в вопросы, которые по закону являются исключительной прерогативой наблюдательного совета компании, «по сути, ставя под сомнение всю реформу корпоративного управления государственных компаний».

"Именно поэтому, с целью снятия этого вопроса с повестки дня политических дебатов, я принял решение направлять все доходы, которые получу в "Нафтогазе" (заработную плату, премии и "бонусы") в период с начала февраля и до конца текущего года на благотворительность", - сообщил он.

Коболев отметил, что заработанные им средства будут направляться в равных пропорциях трем организациям - "Народный тыл" в поддержку семей погибших воинов, "Вернись живым" в поддержку армии и "Таблеточки" - в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

При этом он подчеркнул, что оставляет за собой право изменять этот перечень и пропорцию распределения средств, а также пообещал ежемесячно отчитываться о выплатах на своей странице в сети Facebook.

"Отдельно хочу обратить внимание на один важный аспект: моя ситуация действительно уникальная и требовать от руководителей других государственных компаний такого же решения было бы несправедливо. Я действительно получил значительную сумму бонуса после взыскания с Газпрома 2,1 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза". Поэтому считаю, что могу себе это позволить", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 16 января Кабинет министров Украины объявил о том, что примет решение о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта и обратится к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате заоблачных зарплат и премий ее руководителям.

В прошлом году набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов.

Также в июле Кабинет министров запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.