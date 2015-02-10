ОПЕК отказала России в статусе наблюдателя

Россия готова войти в ОПЕК в качестве наблюдателя.

Об этом заявил сегодня глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, передает ТАСС.

"Мы готовы сотрудничать, и в качестве наблюдателя были готовы войти, - сказал он. - Но они хотят видеть нас в составе ОПЕК, а мы не можем войти в ОПЕК в силу особенностей добычи, которые свойственны российской нефтяной промышленности".

"Мы не можем работать так, как работает ОПЕК, наша нефтяная промышленность является приватизированной, есть иностранные акционеры", - отметил Сечин.

Читайте такжеРоссия потеряет больше всех из-за падения цен на нефть - аналитики энергорынка

С другой стороны, по его словам, "условия добычи отличаются от условий добычи в Африке или на Ближнем Востоке", к тому же российские компании "не могут так быстро регулировать увеличение или снижение уровня добычи".

"ОПЕК в настоящее время нам не представляется единой структурой, есть группа стран, которые проводят собственную политику в рамках ОПЕК, и вынуждают с этим соглашаться всех других участников, и не все члены ОПЕК выдерживают исполнение решений, принятых самой организацией", - заметил глава "Роснефти".

В то же время, полагает Сечин, "для долгосрочного сотрудничества наши возможности можно использовать более эффективно".