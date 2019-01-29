Госэнергонадзор грозится выйти на акцию протеста, чтобы власти разблокировали его работу

НКРЕКУ не разрешила Укрэнерго продолжить финансирование Госэнергонадзора в качестве своего структурного подразделения в 2019 г.

Глава Государственной инспекции по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии (Госэнергонадзор) Вадим Антонюк заявил о возможных акциях протеста сотрудников, которые требуют от властей завершить реорганизацию инспекции в независимый центральный орган исполнительной власти и разблокировать ее работу.

Об этом он сказал в интервью изданию «Энергореформа».

«В заключительных положениях Закона «О рынке электроэнергии» правительству было предписано реорганизовать нашу инспекцию в центральный орган исполнительной власти еще до июня 2018 года. К тому моменту Госэнергонадзор должен был прекратить свое существование, как подразделение ГП «НЕК «Укрэнерго», — сказал он.

Антонюк подчеркнул, что новая независимая инспекция до сих пор не создана, но в то же время НКРЕКУ не разрешила Укрэнерго продолжить финансирование Госэнергонадзора в качестве своего структурного подразделения в 2019 г. В то же время полномочия для ликвидации инспекции в виде подразделения Укрэнерго есть лишь у Минэнергоугля.

«Регулятор не утвердил в тарифе на передачу «Укрэнерго» на 2019 год статью расходов для финансирования Госэнергонадзора, ссылаясь на отсутствие законных оснований для этого. Поэтому с 26 декабря 2018 года из-за отсутствия финансирования мы перешли на восьмичасовую рабочую неделю. Это означает, что работаем лишь один день в неделю. Сейчас на работу выходит порядка 8% всего персонала. Возможно, мы будем выступать с акцией протеста и требовать от Верховной Рады и Кабинета Министров Украины решить этот вопрос государственной важности», — пояснил он.

По его словам, в такой ситуации инспекция вынужденно затягивается рассмотрение жалоб от потребителей и выполнение поручений Министерства энергетики и угольной промышленности. Чтобы делать все быстро, у нас нет ни рук, ни времени. Это ставит под угрозу безопасность работы всех распределительных электросетей, что в конечном итоге повлияет на надежность и качество электроснабжения потребителя.