Эксперт оценил потери Украины от прекращения транзита газа в $3 миллиарда в год
Украина в результате прекращения транзита природного газа через свою территорию может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.
Читайте такжеВ Стокгольме проходит первое заседание по новому иску против "Газпрома"
Такими оценками поделился генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала в ходе выступления на конференции Европейской Бизнес Ассоциации.
По его словам, потеря транзита газа через территорию Украины – один из ключевых вызовов предстоящего года.
«Это большая часть доходов для Украины – почти 3 млрд долл. в год, которые мы можем уже в 2020 году потерять», - сказал Фиала.
Также одним из ключевых вызовов он назвал недоступность внешних рынков капитала.
«Если нет доступа к внешнему рынку у Министерства финансов, то он отсутствует и у государственных банков, которые должны в марте-апреле погасить 900 млн долл. по еврооблигациям, у «Укрзализныци», которая 15 марта погашает 150 млн долл. по еврооблигацим, и эти деньги почти невозможно найти на внутреннем рынке», - добавил Фиала.
Кроме того, он назвал вызовами предстоящего года президентские и парламентские выборы, а также высокие долговые платежи Украины.