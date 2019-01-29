Эксперт оценил потери Украины от прекращения транзита газа в $3 миллиарда в год

Эти доходы можно потерять уже в 2020 году.

Украина в результате прекращения транзита природного газа через свою территорию может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.

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Такими оценками поделился генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала в ходе выступления на конференции Европейской Бизнес Ассоциации.

По его словам, потеря транзита газа через территорию Украины – один из ключевых вызовов предстоящего года.

«Это большая часть доходов для Украины – почти 3 млрд долл. в год, которые мы можем уже в 2020 году потерять», - сказал Фиала.

Также одним из ключевых вызовов он назвал недоступность внешних рынков капитала.

«Если нет доступа к внешнему рынку у Министерства финансов, то он отсутствует и у государственных банков, которые должны в марте-апреле погасить 900 млн долл. по еврооблигациям, у «Укрзализныци», которая 15 марта погашает 150 млн долл. по еврооблигацим, и эти деньги почти невозможно найти на внутреннем рынке», - добавил Фиала.

Кроме того, он назвал вызовами предстоящего года президентские и парламентские выборы, а также высокие долговые платежи Украины.