На шельфе Великобритании нашли крупные залежи газа

В Северном море на шельфе Великобритании в ходе бурения скважины Glengorm обнаружена новая газоконденсатная залежь.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на заявление французской Total.

"Компания оценивает извлекаемые ресурсы примерно в 250 миллионов баррелей нефтяного эквивалента", - говорится в сообщении.

Напомним также, что в декабре 2018 года Total решила продать за $1,6 миллиарда долю в 4% в шельфовом проекте Ichthys LNG в Австралии его оператору INPEX. Сделка, которая подлежит одобрению регулирующих органов Австралии, уменьшит долю Total в проекте с 30% до 26%. Доля австралийской INPEX вырастет до 66,245%.

Как пояснила тогда французская компания, сделка стала результатом регулярного пересмотра портфеля Total с целью оптимизации распределения капитала.

Добавим, что в конце минувшего года бразильский институт по защите окружающей среды и возобновляемым природным ресурсам отказал французскому энергетическому концерну в выдаче лицензии на бурение разведывательных скважин в устье Амазонки, залежи нефти в котором могут достигать 14 миллиардов баррелей. При этом экологи указали, что бурение скважин в устье Амазонки угрожает уникальному коралловому рифу, обнаруженному в 2016 году.