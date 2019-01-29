Китай готовит революцию в добыче сланцевого газа - СМИ

В настоящее время в недрах Китая сконцентрировано почти 32 триллиона кубометров сланцевого газа.

В Китае разработали новую технологию добычи природного газа, которая позволит открыть доступ к сланцевым запасам.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на издание South China Morning Post.

"Группа китайских ученых-ядерщиков в целях разработки глубинных сланцевых пластов планирует применять технологию "энергетического стержня". Специалисты решили заимствовать эту технологию из детонатора атомной бомбы, аналогичной той, что была сброшена на японскую Хиросиму в 1945 году", - говорится в сообщении.

Идея китайских ученых заключается в том, чтобы использовать мощный электрический ток, который позволит сгенерировать контролируемую ударную волну. Технология разрабатывалась более 10 лет и на данном этапе прошла лишь лабораторные испытания.

Как полагает профессор Юго-Западного топливного университета в Чэнду Чен Жун, технологический прорыв может спровоцировать новую сланцевую революцию.

В настоящее время в недрах Китая сконцентрировано почти 32 триллиона кубометров сланцевого газа.

Добавим, что власти Китая хотят к 2020 году довести потребление газа в стране до 10% от общего энергопотребления, а к 2030 году - до 15%.

Напомним также, что на прошлой неделе, в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предупредил, что сланцевая революция в США вызовет далеко идущие последствия в мировой энергетике и экономике.

"Все еще впереди, мы еще увидим, какое влияние окажет сланцевая революция на добычу нефти и газа в США. Это приведет к далеко идущим последствиям в энергетике, экономике и не только", - указал исполнительный директор МЭА.