Оператор «Северного потока-2» продолжает поиск 6 миллиардов евро

Владелец проекта «Северный поток-2» - «Газпром» - финансирует половину от сметы проекта.

Оператор проекта по строительству второй очереди трансбалтийского газопровода в Европу «Северный поток-2» - Nord Stream 2 АG продолжает переговоры о проектном финансировании, рассчитывая привлечь 6 миллиардов евро, сообщают российские агентства слова финансового директора компании Пола Коркорана.

Читайте такжеЭксперт рассказала, как Украина может "ударить" по "Северному потоку-2"

По плану, владелец проекта «Северный поток-2» - «Газпром» - финансирует половину от сметы проекта, пять европейских компаний дают в долг российскому концерну по 950 миллионов евро каждая, передает Рейтер.

В их числе немецкая Uniper сообщила, что привержена дальнейшей реализации «Северного потока-2». Австрийская OMV сказала, что внимательно мониторит ситуацию с санкциями, и выразила надежду, что США не станут вредить компаниям из ЕС, а также сообщила, что дальнейший график финансирования будет зависеть от решений оператора проекта.

Партнерами «Газпрома» являются немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie, англо-голландская Shell, австрийская OMV.

После того, как европейские партнеры «Газпрома» профинансировали часть стоимости проекта, составляющей 9,5 миллиарда евро, Вашингтон назвал Европу газовым заложником Москвы и пригрозил санкциями.