Суд обязал «Нафтогаз» раскрыть информацию о премиях, полученных после победы над «Газпромом»

Ранее компания "Нафтогаз Украины" отказалась предоставить общественной организации такую информацию, ссылаясь на ее конфиденциальность.

Окружной административный суд Киева вынес решение, которым обязал предоставить информацию со списком имен, должностей, а также выплаченных сумм всех сотрудников и членов правления НАК "Нафтогаз Украины", которые получили премии в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским "Газпром".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественная организация «Украинский институт по правам человека", которая была истцом по указанному делу.

«Решением от 22.01.2019 года суд удовлетворил иск ОО «Украинский институт по правам человека» к «Нафтогазу» о предоставлении информации относительно фамилий, имен и отчеств, а также должностей всех сотрудников и членов правления НАК «Нафтогаз Украины», которые получили премии в связи с победой в Стокгольмском суде в споре с «Газпромом», - сообщает организация.

При этом отмечается, что уже не первый раз суд указывает на то, что сведения о заработной плате, премиях, материальной помощи, любых других выплатах руководству НАК «Нафтогаз» является информацией, представляющей общественный интерес, и в понимании Закона Украины «О доступе к публичной информации» является публичной информацией.

В реестре судебных решений отмечается, что компания "Нафтогаз Украины" заявила об отказе в предоставлении общественной организации информации и копий документов в ответ на запрос о публичной информации от 4 июля 2018 года, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году набсовет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в сумме 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл. При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

В сентябре 2018 года Шевченковский районный суд Киева оштрафовал главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за непредоставление запрашиваемой народным депутатом Украины информации о премии в размере 46,3 млн долл. руководству «Нафтогаза» за победу в Стокгольмском арбитраже.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.