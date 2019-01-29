В России назвали сроки строительства двух веток "Северного потока-2"

Строительство первой нитки газопровода планируют закончить в ноябре.

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на 30%, проложено уже более 500 км трубопровода, сообщил на Европейской газовой конференции финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

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По его словам, в 2019 году Nord Stream 2 AG планирует получить разрешение на прокладку газопровода в датских водах и уже к концу года завершить строительство, сообщает РБК.

​«Первая нитка будет готова в ноябре, вторая в декабре», — сказал Коркоран.

Ранее «Газпром» сообщал, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

«Северный поток-2» — строящийся газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута газопровода составляет более 1200 км, совокупная мощность двух ниток — 55 млрд куб. м газа в год. Инвестпрограмма «Газпрома» на 2019 год предусматривает выделение на «Северный поток-2» 53,17 млрд руб.