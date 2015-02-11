Россия больше не является мировым лидером по добыче нефти

По итогам 2014 года США стали мировым лидером по добыче нефти, обогнав Россию, пишут "Ведомости" со ссылкой на среднесрочный прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) до 2020 г.

За год США увеличили добычу на 1,5 млн барр./сутки до 11,81 млн, аналогичный показатель в России за этот период вырос на 50 000 барр./сутки до 10,93 млн. Саудовская Аравия по-прежнему занимает 3-е место. Дело в том, что МЭА при подсчете добычи не учитывает газовый конденсат, который занимает около 15% в суммарной добыче стран ОПЕК. Благодаря этому Саудовская Аравия является мировым лидером по добыче жидких углеводородов.

Читайте такжеРоссия потеряет больше всех из-за падения цен на нефть - аналитики энергорынкаВ ближайшее время отрыв лидера от преследователей будет расти, прогнозирует МЭА. Основной прирост добычи в США к 2020 г. придется на сланцевую нефть: если в прошлом году ее добыча составила 3,6 млн барр./сутки, то к 2020 г. она вырастет до 5,2 млн, прогнозирует агентство. Угрозу этому представляет высокая закредитованность американских нефтяных компаний, которая может ограничить им доступ к финансовым ресурсам, говорится в отчете агентства.

Прошлогоднее падение цен на нефть было своеобразным тестом для сланцевых производителей, при стоимости нефти в $50/барр. только 40% из них находится в зоне безубыточности, отмечает МЭА. Однако низкие цены вынуждают производителей внимательнее относиться к капзатратам, снижать издержки и повышать эффективность, говорится в отчете. Некоторые нефтяные компании, наоборот, начали вкладывать большие деньги в новые территории в надежде найти крупные нефтеносные провинции вроде крупнейших в Америке месторождений сланцевой нефти Eagle Ford и Bakken.

Читайте такжеMoody's ухудшило прогноз рейтинга России до "негативного"Вызовы, с которыми столкнулась Россия в прошлом году, помимо снижения цен на нефть, включают в себя западные санкции и падение курса рубля. Все это на фоне падающей добычи на традиционных месторождениях приведет к снижению суточной добычи на 560 000 барр. к 2020 г. Год назад агентство прогнозировало рост на 200 000 барр.

Но даже без санкций ситуация в российском нефтегазовом секторе непредсказуемая, пишет МЭА. Постоянные изменения налогового режима, непрозрачное регулирование, а также угроза изъятия компаний в пользу государства делают инвестирование в сектор довольно рискованным.