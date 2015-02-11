Цены на нефть снова растут, аналитики считают это временным явлением

На мировых торгах в среду, 11 февраля, цены на нефть растут на фоне статистики из США по запасам топлива, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,31 до $56,74 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,55 до $50,57.

Запасы нефти в США выросли на 1,6 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти, при прогнозе повышения на 3,7 миллиона баррелей.

По мнению Международного энергетического агентства (IEA), США останутся мировым лидером по росту добычи нефти до 2020 года, несмотря на падение цен.

Читайте такжеРоссия больше не является мировым лидером по добыче нефтиУправление энергетической информации США сохранило прогнозы добычи нефти в стране в 2015-2016 годах: по его расчетам, в этом году среднесуточная добыча составит 9,3 миллиона баррелей.

Как отмечают эксперты, рост добычи в 2015 году, вероятно, продолжится, хотя слегка замедлится. Это означает слабый рынок и еще более низкие цены, рост спроса не спасет рынок нефти.

По расчетам экспертов, Brent может опуститься ниже $56,21 за баррель, а WTI - ниже $49,88.

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